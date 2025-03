Brasile, Golden Visa agli stranieri che comprano immobili

agenzia

Il governo firma patto con l'Ente degli intermediari immobiliari

SAN PAOLO, 12 MAR – Il ministero del Turismo del Brasile ed il Consiglio verde-oro degli intermediari immobiliari (Cofeci) hanno firmato un protocollo d’intesa per mettere in pratica il Golden Visa brasiliano e così attrarre investitori stranieri. Lo rende noto il sito della Folha de São Paulo. L’accordo è stato siglato al Mipim, evento immobiliare internazionale che si tiene a Cannes, in Francia e due progetti sono già stati commercializzati in Francia. Il Golden Visa esiste già in diversi paesi, tra cui la Spagna e l’aspettativa è di attrarre 160 milioni di euro (circa un miliardo di reais) in Brasile in questo primo anno di implementazione. Il programma consente agli investitori di altri paesi di ottenere un visto permanente in Brasile dopo l’acquisto di immobili da 158.400 euro (un milione di reais) in su nelle regioni del sud, del sudest e del centro ovest, e da almeno 110.800 euro (700mila reais) nel nord e nel nordest.

