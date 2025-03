Brasile, Gusttavo Lima rinuncia alla corsa presidenziale

agenzia

Lo annuncia due mesi dopo la sua discesa in campo

BRASILIA, 19 MAR – A due mesi dall’annuncio della sua discesa in campo con una candidatura per le presidenziali del 2026, il cantante brasiliano Gusttavo Lima, in un’intervista al portale Metropoles, informa della sua rinuncia. L’artista ha detto che a pesare sulla marcia indietro è stato anche il parere contrario della sua famiglia. “Ho 35 anni. Non c’è nulla che mi impedisca di candidarmi a un’altra elezione”, ha aggiunto Lima. “Mi concentrerò sulla mia carriera internazionale – ha concluso l’artista -. Ho appena firmato un contratto con Sony Mundo. Sabato andrò a Miami e passerò l’intera settimana a registrare nuove canzoni. È quello che so fare”.

