Brasile, indagini sul ruolo della criminalità negli incendi

agenzia

Tra gli arrestati a San Paolo un membro del Pcc

BRASILIA, 27 AGO – Sono in corso indagini sul possibile coinvolgimento dell’organizzazione criminale brasiliana Primeiro comando da capital (Pcc) negli incendi che negli ultimi giorni hanno messo in ginocchio il ricco e popoloso stato di San Paolo. Il governatore Tarcísio de Freitas, in un’intervista ai microfoni di radio Cbn, ha spiegato che uno degli arrestati per i focolai di Batatais, nell’interno dello stato, “si è identificato come membro del Pcc. Ha persino girato un video in cui diceva che avrebbe appiccato un incendio doloso per conto dell’organizzazione – ha affermato -. Questo aspetto sarà ora approfondito dall’inchiesta della polizia civile”.

