Brasile invia richiesta estradizione Zambelli a sua ambasciata

agenzia

Sede diplomatica a Roma dovrà consegnarla al governo italiano

BRASILIA, 12 GIU – La richiesta di estradizione della deputata ultraconservatrice brasiliana Carla Zambelli è già arrivata stamani all’ambasciata brasiliana a Roma. La rappresentanza diplomatica sarà responsabile della consegna formale del documento al governo italiano. La richiesta, con carattere di urgenza, era stata presentata dal giudice della Corte suprema di Brasilia, Alexandre de Moraes, e inviata ieri al ministero della Giustizia brasiliano. Il documento è stato inoltrato lo stesso giorno al ministero degli Esteri brasiliano che, secondo il protocollo, è responsabile dell’invio di comunicazioni ufficiali ai governi di altri Paesi. Zambelli – che ha la cittadinanza italiana e si troverebbe in un luogo ancora sconosciuto in Italia – è stata dichiarata latitante la scorsa settimana. Ha lasciato il Brasile dopo essere stata condannata a 10 anni di carcere per aver violato il sistema del Consiglio nazionale di giustizia con l’aiuto di un hacker.

