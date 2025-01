Brasile, Michelle ed Eduardo Bolsonaro ‘parteciparono al golpe’

agenzia

Accuse del collaboratore di giustizia, tenente colonnello Cid

BRASILIA, 27 GEN – La moglie dell’ex presidente del Brasile Jair Bosonaro, Michelle, e il figlio deputato, Eduardo, avrebbero partecipato attivamente al colpo di stato ordito per impedire l’insediamento di Luiz Inacio Lula da Silva. Lo ha rivelato l’ex assistente e braccio destro del leader di estrema destra, tenente colonnello Mauro Cid, nel corso di un interrogatorio nell’ambito della sua collaborazione con la giustizia divulgato dal quotidiano O Globo. Secondo Cid, Michelle ed Eduardo Bolsonaro facevano parte dell’ala più “radicale” dell’organizzazione che pianificava il golpe ed erano a favore di un intervento militare nelle istituzioni del Paese. I due, emerge dai documenti, ritenevano che Jair Bolsonaro dovesse firmare un decreto per rimanere al potere, denunciando brogli elettorali – mai avvenuti – confidando sul sostegno popolare. Dopo la diffusione delle notizie, Eduardo Bolsonaro ha negato gli addebiti, accusando il tenente colonnello Cid di incoerenze nelle sue dichiarazioni, mentre la difesa dell’ex capo dello stato Jair ha criticato la “fuga di notizie selettive” sul caso. A differenza di Jair Bolsonaro – già incriminato per il suo presunto ruolo di vertice nell’organizzazione del piano sovversivo – finora Michelle ed Eduardo non sono formalmente indagati.

