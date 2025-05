Brasile, polizia convoca Bolsonaro per testimoniare sul figlio

agenzia

Deve chiarire il finanziamento negli Usa a Eduardo, indagato

BRASILIA, 29 MAG – La polizia federale brasiliana ha fissato l’interrogatorio dell’ex presidente del paese sudamericano, Jair Bolsonaro, per giovedì prossimo 5 giugno, alle 15, nella sua sede centrale di Brasilia. Lo rende noto il sito all news brasiliano Metropóles. Bolsonaro è stato convocato per chiarire come si finanzia suo figlio, il deputato dimissionario Eduardo Bolsonaro, che da marzo vive negli Stati Uniti e che è oggetto di un’inchiesta sulle sue attività presso il governo statunitense presieduto da Donald Trump alla ricerca di sanzioni contro autorità del suo paese, tra cui il giudice della Corte suprema verde-oro, Alexandre de Moraes. Bolsonaro padre dovrà chiarire “i fatti, data la circostanza di essere direttamente beneficiato dalla condotta descritta (del figlio) ed avendo già dichiarato di essere il responsabile finanziario per il mantenimento del signor Eduardo Bolsonaro nel territorio statunitense”, recita la convocazione della polizia. Moraes, relatore dell’inchiesta, ha chiesto che gli agenti federali raccolgano anche la testimonianza di Bolsonaro Jr, autorizzandolo a fornire i chiarimenti richiesti per iscritto, dato che risiede negli Usa.

