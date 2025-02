Brasile: scontro X-Corte suprema, sparito il profilo del giudice

agenzia

de Moraes aveva imposto una multa all'impresa di Elon Musk

RIO DE JANEIRO, 21 FEB – Si riaccende lo scontro tra il giudice della Corte suprema del Brasile, Alexandre de Moraes e i responsabili della piattaforma social X, di proprietà del tycoon Elon Musk. Poche ore dopo l’imposizione di una multa da 1,3 miliardi di euro (8 miliardi di real) per non aver rispettato un’ordinanza della Corte, questa mattina il profilo su X dell’alto magistrato risulta ‘inesistente’. Ancora non è noto se l’account sia stato rimosso dall’impresa o dallo stesso giudice, che lo aveva aperto nel 2017. La multa era scattata a seguito del rifiuto di X di fornire dati sul profilo attribuito all’influencer di estrema destra – attualmente latitante all’estero – Allan dos Santos, nell’ambito di un’inchiesta sulla diffusione di fake news e altri crimini commessi in rete. L’accesso alla piattaforma X dal Brasile era stato bloccato lo scorso anno per oltre un mese, a seguito della decisione del giudice de Moraes, sempre per il rifiuto di X di rispettare leggi e ordinanze della Corte.

