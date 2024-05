Brasile: stato di calamità in 336 comuni del Rio Grande do Sul

agenzia

Sale a 78 morti e 105 dispersi il bilancio del maltempo

BRASILIA, 06 MAG – La segreteria nazionale per la Protezione e la Difesa civile del ministero dell’Integrazione e dello Sviluppo regionale brasiliano ha emanato una nuova ordinanza, pubblicata in un’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale dell’Unione, in cui ha ampliato il riconoscimento dello stato di pubblica calamità per piogge intense in 336 comuni del Rio Grande do Sul. Nel provvedimento anteriore, il governo federale aveva riconosciuto lo stato di calamità in 265 comuni. Il governatore del Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, aveva già dichiarato lo stato di pubblica calamità, dopo la sequenza di temporali, che hanno allagato numerosi municipi. Secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile dello Stato, il numero dei morti nel Rio Grande do Sul è salito a 78, mentre altri quattro decessi sono in corso di accertamento. Risultano invece disperse almeno 105 persone.

