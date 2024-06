Brasile: stuprò collega di set Fardin, condannato attore Darthés

agenzia

L'attrice del Mondo di Patty: 'Avevo quasi perso la speranza'

SAN PAOLO, 11 GIU – Un tribunale di San Paolo, in Brasile, ha condannato l’attore argentino-brasiliano Juan Darthés a 6 anni di carcere per lo stupro della collega Thelma Fardin, protagonista insieme a lui, negli anni Duemila, della serie tv per ragazzi ‘Il mondo di Patty’. La violenza sessuale avvenne nel 2009, quando l’attrice era minorenne. Dopo aver appreso la notizia della condanna contro Darthés, Fardin – divenuta un simbolo del movimento #MeToo – Fardin ha tenuto una conferenza stampa insieme a rappresentanti di Amnesty International. “Questo è uno scenario al quale quasi non ero preparata perché avevo quasi perso la speranza e la fiducia nella giustizia. Anche se il mio caso ha avuto giustizia, non è sempre la realtà e deve essere una speranza per tutte le persone, c’è una possibilità di riparazione,” è stato il messaggio dell’attrice.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA