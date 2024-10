Brasile, Tajani inaugura l’ufficio Simest a San Paolo

agenzia

'È cruciale per l'internazionalizzazione delle nostre imprese'

SAN PAOLO, 08 OTT – È stata inaugurata nel Consolato italiano di San Paolo in Brasile, alla presenza del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, la sede locale di Simest, la società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti che supporta la crescita delle imprese italiane e che gestisce i fondi pubblici per il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI). “L’America Latina rappresenta un’area di rilevanza strategica per la crescita internazionale delle imprese italiane grazie ad un mercato ricco di materie prime e con potenzialità di sviluppo elevate in settori di riferimento per il nostro sistema imprenditoriale”, ha dichiarato Tajani. Per Regina Corradini D’Arienzo, amministratore delegato di Simest, “il Brasile, che è il secondo partner commerciale dell’Italia dell’intera America dopo gli Stati Uniti, non poteva che essere la sede da noi scelta per affiancare le imprese prima ancora di finanziarle”. Corradini ha anche aggiunto che “il made in Italy non è fatto solo dei settori tradizionali, ma anche di tanta tecnologia e di know-how. Vogliamo poter anche portare qui le competenze dell’Italia”. Il ministro degli Esteri Tajani ha poi annunciato un pacchetto di misure finanziarie da oltre 500 milioni di euro a sostegno dell’export e dell’internazionalizzazione delle imprese italiane con interessi in America Latina. Tra le misure annunciate anche nuovi incentivi dedicati alle imprese di settori industriali energivori, penalizzati dall’alto costo dell’energia, e presenti in America Latina che, ha ricordato Tajani, “è un’area prioritaria per le imprese dei settori ad alto consumo energetico”.

