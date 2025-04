Brasile: Zelensky rifiuta la proposta di un colloquio con Lula

agenzia

Kiev: una 'scusa' la telefonata prima del suo viaggio a Mosca

BRASILIA, 28 APR – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rifiutato una richiesta del governo brasiliano per una conversazione telefonica con il suo omologo Luiz Inacio Lula da Silva alla vigilia del suo viaggio a Mosca, dove Lula ha confermato che il 9 maggio parteciperà col presidente russo Vladimir Putin alle celebrazioni per l’80mo anniversario della vittoria contro la Germania nazista nella Seconda guerra mondiale. “È un peccato che il governo Lula abbia scelto questa strada strana, ignorando completamente l’Ucraina, disprezzando apertamente Zelensky e poi, all’improvviso, cercando di ottenere da Kiev un alibi e una scusa per andare a Mosca a sostenere apertamente Putin in una terribile parata militare, mascherando questa intenzione sotto il pretesto di ‘mediazione di pace'”, ha detto un’alta fonte del governo ucraino al sito di Cnn Brasil. Una fonte del governo brasiliano ha dichiarato che la postura ostile di Zelensky nei confronti di Lula non dovrebbe cambiare la posizione verdeoro a favore di una soluzione diplomatica per il conflitto tra Russia e Ucraina, aggiungendo di essere sorpreso che il governo ucraino abbia una posizione più aggressiva con il Brasile che, ad esempio, con gli Stati Uniti, dopo il recente battibecco tra Zelensky e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, alla Casa Bianca.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA