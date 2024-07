Brema vieta gesto in classe che ‘sembra simbolo dei Lupi grigi’

agenzia

Mano che fa 'volpe silenziosa' per chiedere silenzio ad alunni

ROMA, 14 LUG – La città tedesca di Brema ha deciso di vietare l’uso di un gesto della mano utilizzato per chiedere il silenzio in classe a causa della sua stretta somiglianza con un gesto usato dagli estremisti nazionalisti turchi dei ‘Lupi grigi’. Lo scrive il Guardian. Il gesto della “volpe silenziosa” – dove la mano imita un animale con orecchie dritte (il mignolo e l’indice) e una bocca chiusa (le dita medie premute contro il pollice) – è stato a lungo visto come uno strumento didattico utile dagli educatori in Germania e altrove. Segnala ai bambini che devono smettere di parlare e ascoltare l’insegnante. Ma le autorità della città dicono che il simbolo è “a rischio di essere scambiato” per il “saluto del lupo” degli estremisti, dal quale è indistinguibile. Quest’ultimo è stato recentemente al centro di una controversia diplomatica e sportiva, quando il calciatore della nazionale turca Merih Demiral lo ha usato per festeggiare il gol segnato nella partita degli ottavi di finale della Turchia contro l’Austria agli Europei all’inizio del mese. Anche se il simbolo non è vietato in Germania come lo è nelle vicine Austria e Francia, il suo uso è stato condannato dal ministro dell’interno Nancy Faeser, che ha detto che “usare i campionati di calcio come piattaforma per il razzismo” era “completamente inaccettabile”. Dopo la convocazione dell’ambasciatore turco a Berlino e dell’ambasciatore tedesco ad Ankara, l’organo di governo del calcio europeo Uefa ha emesso una squalifica di due partite per Demiral. Le proteste per la sua squalifica sono arrivate anche dal presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, che l’ha definita una reazione “ingiusta e faziosa”. La Germania ospita un numero stimato di 3 milioni di turchi etnici, che costituiscono la più grande minoranza singola del Paese e formano la più grande diaspora turca a livello globale. Patricia Brandt, portavoce dell’autorità educativa di Brema, ha detto che “il significato politico del gesto della mano è assolutamente incompatibile con i valori della città di Brema”, precisando che la sua proibizione era già in discussione prima della vicenda degli Europei. Ma ha aggiunto che sempre più insegnanti consideravano comunque il gesto “pedagogicamente obsoleto”. Il saluto del lupo è il simbolo e il logo identificativo dei Lupi grigi, considerato un gruppo estremista di destra e ha un numero stimato di 20.000 membri in Germania e molti di più al di fuori del Paese. Descritti dagli analisti come nazionalisti e islamisti radicali, professano odio verso curdi, ebrei, cristiani, armeni, greci, l’Ue e gli Stati Uniti. A livello internazionale, il loro nome resta legato al tentativo di uccidere papa Giovanni Paolo II nel 1981.

