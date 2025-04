Brugnaro a Expo 2025 Osaka, ‘le pmi ci uniscono al Giappone’

agenzia

Il sindaco di Venezia all'inaugurazione del Padiglione Italia

ROMA, 13 APR – “Col Giappone noi abbiamo molte similitudini, proprio in Veneto in particolare, la piccola e media impresa è tenuta in grande considerazione ed è una spina dorsale anche dell’industria giapponese”. Lo ha detto il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro all’ANSA intervenendo all’apertura del Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka dove proprio Venezia sarà la città che rappresenterà il Paese per la prima settimana. Una scelta che “è un grande onore” per Brugnaro, “perché raccontiamo non solo la città di Venezia, ma anche quello che Venezia può dare, anche al futuro di questo pianeta”. Un’occasione unica, quella di Expo, perché “veniamo a proporre, rappresentare quello che facciamo noi e veniamo anche a sapere quello che fanno gli altri” aggiunge il primo cittadino ricordando che “i 44 comuni della città metropolitana che sono presenti, assieme alle dichiarazioni dei sindaci, raccontano non solo quello che abbiamo fatto, ma soprattutto quello che vogliamo fare tutti insieme per i ragazzi, per lo sport, per lo studio”. Per il sindaco di Venezia “qui ci sono delle relazioni che sono molto importanti” e che “attraversano un po’ tutti i saperi dalla cultura” ma anche “tutta una serie di attività umane perché prima di tutto vengono i rapporti tra le persone e poi avvengono degli scambi anche commerciali”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA