Brunner, ‘creiamo spazio per istituire hub per rimpatri’

agenzia

Lo afferma il commissario Ue agli Affari Interni

BRUXELLES, 11 MAR – “Oggi creiamo spazio per gli Stati membri per esplorare nuove soluzioni ma non creiamo il contenuto in sé, semmai le condizioni minime perché gli hub di rimpatrio possano essere istituiti”. Lo ha detto il commissario Ue agli Affari Interni, Magnus Brunner, presentando il regolamento sui rimpatri, sottolineando che il modello Ruanda o il modello Albania sono “diversi tra loro” così come lo sono anche rispetto agli hub di rimpatrio ora possibili secondo il regolamento.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA