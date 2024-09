agenzia

'I dispositivi mai stati sul suolo nazionale'

BUDAPEST, 18 SET – L’azienda Bac Consulting, indicata dalla taiwanese Gold Apollo come produttrice dei cercapersone esplosi in Libano e Siria, non ha siti di produzione in Ungheria. Lo precisa il governo ungherese, aggiungendo che “i dispositivi in questione non sono mai stati sul suolo nazionale”.

