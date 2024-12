Budapest dà asilo a politico, Polonia convoca ambasciatore

agenzia

Varsavia: 'E' atto ostile'

ROMA, 20 DIC – La Polonia ha convocato l’ambasciatore ungherese in risposta alla decisione di Budapest di concedere asilo all’ex vice ministro della giustizia polacco Marcin Romanowski, indagato in Polonia per accuse di uso improprio di fondi pubblici. La Polonia ha definito la mossa un “atto ostile”. Lo riporta il Guardian. Il capo dello staff del primo ministro ungherese, Gergely Gulyas ha accusato Varsavia di perseguitare i suoi oppositori politici. “Se l’Ungheria non adempirà ai suoi obblighi europei, chiederemo alla Commissione Ue di avviare un procedimento contro l’Ungheria”, ha ribattuto Varsavia.

