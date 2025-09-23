Budapest, ‘il voto su Salis legittima il terrorismo di sinistra’

agenzia

'Non ci arrenderemo. Criminale pericolosa, merita la galera'

BRUXELLES, 23 SET – “È incomprensibile e scandaloso che l’Eurocamera legittimi il terrorismo di estrema sinistra. Salis e i suoi si sono recati in Ungheria con l’obiettivo premeditato di picchiare a caso la gente per strada, per convinzione politica. Non è una questione politica, ma di terrorismo”. Lo scrive sul X il portavoce del governo ungherese Zoltan Kovacs. “I compagni di Bruxelles stanno facendo di tutto per farla sfuggire alle sue responsabilità. Difendendo la sua immunità, non solo giustificano un criminale, ma danno rifugio a un terrorista. Non dimenticheremo e non ci arrenderemo. E’ una criminale pericolosa, merita di essere in galera”

