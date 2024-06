Budapest, tribunale dovrebbe chiedere revoca immunità Salis

agenzia

"Se non concessa, processo proseguirà dal termine del mandato"

BRUXELLES, 13 GIU – “L’autorità ungherese competente dovrebbe chiedere al Parlamento europeo la revoca dell’immunità” per Ilaria Salis. Lo ha detto il capo di gabinetto del Governo ungherese Gergely Gulyás parlando in conferenza stampa dell’elezione all’Eurocamera di Salis. Se la maggioranza del Parlamento europeo voterà per la revoca, “il procedimento penale potrà continuare durante il mandato dell’eurodeputata. In caso contrario potrà proseguire al termine del mandato”.

