Bufera alla corte del re Zulu,la moglie contraria a terze nozze

La regina ha chiesto agli anziani di intercedere

ROMA, 16 GEN – Una disputa, uno scandalo, ha travolto la famiglia reale Zulu. La prima moglie del re Misuzulu kaZwelithini sta infatti cercando di impedire che il sovrano possa prendere in sposa una terza moglie. Lo riportano i principali quotidiani africani, ricordando che la poligamia è una consuetudine tra i reali Zulu, ma questa volta le cose non sono andate proprio come ci si aspettava a corte. La regina Ntokozo kaMayisela, 39 anni, si è addirittura rivolta ai tribunali chiedendo ai giudici di bloccare l’unione pianificata di re Misuzulu con Nomzamo Myeni, matrimonio in programma a fine mese. La regina ha anche chiesto agli anziani della famiglia reale di intercedere per bloccare le nozze, motivando il fatto che la sua presa di posizione è a difesa della tradizione e potrebbe portare ad una crisi di successione La regina Ntokozo, che ha sposato Misuzulu nel 2021, prima che lui salisse al trono, non si era opposta al fatto che lui prendesse una seconda moglie, la regina Nozizwe, nel 2022. Ma ora è diverso, ha dichiarato, precisando che il marito non l’aveva informata dei suoi piani di unirsi in matrimonio per la terza volta. Se lo dovesse fare, ha spiegato all’Alta Corte di Pietermaritzburg, sarebbe sia illegale sia fonte di conflitti per la famiglia reale.

