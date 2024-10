Bufera su governatrice Michigan,’invece dell’ostia una patatina’

agenzia

Video con un'influencer manda su tutte le furie i cattolici

WASHINGTON, 13 OTT – La governatrice del Michigan Gretchen Whitmer è stata travolta dalle critiche delle organizzazioni cattoliche dopo aver pubblicato sui social media un video con una nota influcencer che riceve la comunione con una patatina invece dell’ostia. Lo spot, ha spiegato la democratica, era volto a pubblicizzare il cosiddetto Chips Act, la legge voluta da Joe Biden per promuovere la ricerca con 280 miliardi di dollari e si basava sul duplice significato di chip che in inglese vuol dire appunto patatina. “Non farei mai nulla per denigrare la religione di qualcuno”, ha detto Whitmer scusandosi con la comunità cattolica. Nel video con la governatrice, la famosa Tiktoker Liz Plank che si inginocchia per ricevere la particola e riceve al suo posto una patatina fritta.

