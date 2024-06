Buffet cambia testamento, fuori la Bill Gates Foundation

agenzia

Suoi averi a ente beneficenza supervisionato dai suoi tre figli

ROMA, 29 GIU – Warren Buffett cambia il suo testamento escludendo la la Bill & Melinda Gates Foundation da donazioni dopo la sua morte. Lo ha detto lo stesso presidente 93enne della Berkshire Hathaway al Wall Street Journal annunciando che destinerà la sua ricchezza ad un nuovo ente di beneficenza supervisionato dai suoi tre figli. “La Fondazione Gates non riceverà più denaro dopo la mia morte”, ha detto Buffett sottolineando di aver cambiato il suo testamento diverse volte e di aver preso la decisione finale in base alla fiducia che ha nei valori dei suoi figli e nel modo – riporta la Cnn – in cui gestiranno la sua ricchezza. Ognuno dei figli di Buffett ha le proprie organizzazioni filantropiche. In passato Buffett aveva affermato che nel suo testamento oltre il 99% del suo patrimonio era destinato a scopi filantropici alla Fondazione Bill & Melinda Gates e ai quattro enti di beneficenza collegati alla sua famiglia: la Fondazione Susan Thompson Buffett, la Fondazione Sherwood, Howard G. Buffett Fondazione e Fondazione NoVo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA