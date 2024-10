‘Bundestag affronterà richiesta di messa al bando per Afd’

agenzia

Welt,ricorso a Alta Corte firmata da deputati Spd,Cdu,Verdi,Link

BERLINO, 30 SET – Il Bundestag dovrà presto pronunciarsi sull’iniziativa di una quarantina di parlamentari tedeschi, che vogliono ricorrere alla Corte costituzionale per bandire il partito dell’ultradestra Alternative fuer Deutschland. È quello che scrive stamani in prima pagina die Welt, riferendo di una mozione bipartisan, appoggiata da diversi partiti. Nell’elenco dei sostenitori di una mossa in preparazione da mesi, compaiono esponenti di Spd, Cdu-Csu, Verdi e Linke. Per avanzare ad una richiesta alla Corte servono almeno 37 firme, e stando al giornale da ciascuno dei suddetti partiti ci sarebbero almeno 10 adesioni.

