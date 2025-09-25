Caccia Nato intercettano 5 jet russi vicino alla Danimarca

agenzia

I due Gripen ungheresi sono decollati da Siauliai, in Lituania

BRUXELLES, 25 SET – “Due caccia Gripen ungheresi della Nato Baltic Air Policing sono decollati oggi dalla base di Siauliai in Lituania in risposta a un Su-30, un Su-35 e tre MiG-31 russi che volavano in prossimità dello spazio aereo danese, dimostrando l’impegno dell’Alleanza a proteggere e salvaguardare i Paesi Baltici e il fianco orientale”. Lo fa sapere il Comando Aereo Alleato.

