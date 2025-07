Caldo africano ancora in aumento anche in Sicilia, con punte di 38°. L’allarme dell’Onu: “Eventi estremi, disastri naturali per oltre 2mila miliardi annui”

estate bollente

Mentre l'Europa brucia a Bruxelles sono forti le pressioni per ammorbidire i target sulle emissioni per gli Stati

Temperature ancora roventi in questi primi giorni di luglio, ma al Nord sono in arrivo eventi meteo estremi. Temporali, grandinate e forti colpi di vento già domani sono previsti al settentrione e in parte del centro. «Con l’aumentare delle temperature – spiega il meteorologo de ‘iLMeteo.it’, Mattia Gussoni – cresce anche l’evaporazione dai nostri mari, la vera energia potenziale di cui si nutrono i sistemi temporaleschi per innescare poi rovinose grandinate e forti colpi di vento».

Da oggi e fino al prossimo weekend, precisa, «l’Italia si troverà tra l’incudine e il martello: da una parte abbiamo le fresche e instabili correnti in quota in discesa dal Nord Europa che lambiranno parte delle nostre regioni settentrionali, dall’altra ci sono le roventi masse d’aria di origine sub-tropicale (in arrivo da Marocco, Algeria e Tunisia) che stazionano sul Mediterraneo ormai da diverse settimane». Questo caldo intenso, oltre a provocare disagio fisico per le persone, influenza anche la temperatura dei nostri mari, con valori che raggiungono già i 27-28°C su buona parte dei bacini, 4/5°C oltre le medie. «Questo – precisa – si traduce in una maggiore energia potenziale in gioco, ovvero in quel carburante necessario per lo sviluppo di fenomeni estremi. Nei prossimi giorni l’ingresso di correnti instabili in quota, pilotate da un ciclone presente tra Regno Unito e Scandinavia, destabilizzerà non poco l’atmosfera provocando temporali violenti su Alpi e Prealpi, in locale sconfinamento sulle vicine pianure».

Sul resto del Paese invece l’anticiclone africano continuerà a dominare: sono previste punte massime fino ai 36-38°C su pianure del Triveneto, Toscana, Lazio, Puglia, Sardegna e Sicilia. Nel dettaglio: Mercoledì 2: Al Nord: sole e caldo, temporali sui monti e locali in pianura al Nordovest. Al Centro: sole e caldo estremo, acquazzoni sull’Appennino. Al Sud: sole e caldo estremo. Giovedì 3: Al Nord: sole e caldo, temporali sui monti e zone vicine. Al Centro: sole e caldo intenso, locali temporali sull’Appennino. Al Sud: sole e caldo. Venerdì 4: Al Nord: sole e caldo, temporali di calore in montagna. Al Centro: soleggiato, caldo e con alcuni temporali sull’Appennino. Al Sud: sole e caldo.

Temperature ancora in aumento nei prossimi giorni, con i bollini rossi che venerdì riguarderanno 20 città italiane. Oggi e domani restano 18, lo stesso numero di ieri. Delle 27 città monitorate nel bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, oggi e domani hanno il bollino rosso che indica il massimo livello di rischio caldo Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona e Viterbo. Da segnalare, venerdì, sette bollini gialli (stato di pre-allerta per possibili ondate di calore): Bari, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Messina, Napoli e Reggio Calabria.

Stretta dalla morsa del caldo, l’Europa brucia e tocca con mano gli effetti reali del cambiamento climatico mentre a Bruxelles sono forti le pressioni sulla Commissione per ammorbidire i target sulle emissioni. Intanto l’Onu lancia l’allarme sugli enormi costi finanziari dai disastri prodotti dal surriscaldamento globale.«Tra il 2001 e il 2020, i danni diretti causati da calamità naturali sono più che raddoppiati, superando i 200 miliardi di dollari all’anno», ha messo in guardia dall’Eurocamera Natalia Alonso Cano, dell’Agenzia dell’Onu per la riduzione del rischio di disastri (Undrr).Allarme lanciato nel corso di un evento promosso dall’eurodeputata Pd Annalisa Corrado sulla Cop30 di Belem. Cano ha addirittura stimato in oltre «2,3 trilioni di dollari all’anno» gli effetti dei disastri ambientali tra costi indiretti e perdite per gli ecosistemi.Mentre il caldo eccezionale impone ai governi scelte coraggiose sul clima, Bruxelles tira dritto sull’idea di concedere agli Staiti membri flessibilità sul target climatico intermedio al 2040. Attesa per oggi la proposta legislativa, a lungo rimandata per dare modo al commissario Wopke Hoekstra di fare il giro delle capitali e superare le resistenze emerse nei mesi scorsi.