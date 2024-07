Caldo record in Kashmir, ieri massima di 36,2 gradi a Srinagar

agenzia

Temperatura più alta registrata nella capitale da 25 anni

NEW DELHI, 29 LUG – Ondata di calore in Kashmir dove ieri la temperatura massima a Srinagar, la capitale, è stata di 36,2 gradi, la più alta degli ultimi 25 anni. Lo fa sapere il Dipartimento Meteorologico indiano. La minima nella notte, invece, è stata di 24,8 gradi centigradi, la seconda più alta nella storia meteorologica dello stato himalyano, da quando sono iniziate le registrazioni, 132 anni fa. La punta massima nella storia di Srinagar, 38,3 centigradi era stata nel luglio del 1946. In estate le temperature in Kashmir oscillano su una media dei 31° di massima e una minima tra i 9 e i 15°.

