Caldo record in Spagna, ad agosto l’ondata più intensa mai registrata

Clima

La Spagna ha vissuto quest’agosto un’ondata di caldo di 16 giorni definita “la più intensa mai registrata”, secondo l’Agenzia Meteorologica Statale spagnola (Aemet). Le rilevazioni provvisorie per il periodo 3-18 agosto mostrano temperature medie superiori di 4,6°C rispetto ai precedenti eventi simili e hanno superato il record stabilito a luglio 2022. L’ondata di caldo ha aggravato le condizioni di rischio incendi, che continuano a devastare diverse aree del nord e dell’ovest del Paese, e ha causato più di 1.100 decessi secondo il Carlos III Health Institute.