Camera Usa approva prima legge anti-migranti dell’era Trump

agenzia

Stretta sui reati minori, detenzione anche per richiedenti asilo

WASHINGTON, 22 GEN – La Camera americana ha approvato il Laken Riley Act, la legge anti migranti della presidenza Trump che prevede la detenzione fino alla loro espulsione di un’ampia fascia di stranieri senza documenti, compresi i richiedenti asilo, che hanno commesso reati minori come il furto o taccheggio. E’ la prima stretta in materia e sarà forse la prima legge che firmerà Donald Trump allo Studio Ovale. Il provvedimento prende il nome da uno studentessa universitaria di 22 anni assassinata in Georgia da un venezuelano senza documenti, ricercato per furto nei negozi.

