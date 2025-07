Camerun, presidente Biya si candida per l’ottavo mandato

agenzia

Ha 92 anni ed è al potere da 43

YAOUNDÉ, 13 LUG – Il presidente camerunense Paul Biya, 92 anni e al potere da quasi 43, ha annunciato su X la sua candidatura per un ottavo mandato di sette anni alle elezioni presidenziali di ottobre. “Sono candidato alle elezioni presidenziali del 12 ottobre 2025. Siate certi che la mia determinazione a servirvi è commisurata alla gravità delle sfide che ci troviamo ad affrontare”, ha dichiarato il capo dello Stato. Nelle ultime settimane, in Camerun si erano levate voci che chiedevano le dimissioni del presidente di questo Paese centroafricano, mentre altri avevano ribadito il loro sostegno al capo dello Stato. Il campo di Biya ha recentemente registrato diverse defezioni con le dichiarazioni di candidatura presidenziale di Issa Tchiroma Bakary e Bello Bouba Maïgari, entrambi membri del governo e sostenitori di lunga data di Paul Biya. Anche Maurice Kamto, il più acerrimo oppositore del capo dello Stato, arrivato secondo alle elezioni presidenziali del 2018, e Cabral Libii, un’importante figura dell’opposizione, sono in lizza per la presidenza.

