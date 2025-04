Camilla a Montecitorio con l’abito indossato per le nozze con Carlo

Reali

Oggi la coppia reale celebra l'anniversario di matrimonio

La regina Camilla a Montecitorio in occasione dello storico discorso di Carlo III è giunta indossando l’abito che aveva indossato nella cerimonia civile per il matrimonio con Carlo nel 2005. Lo segnalano media britannici. Un chiaro omaggio al ventesimo anniversario delle nozze che la coppia reale festeggia proprio oggi e cui anche il re ha fatto riferimento durante il suo discorso davanti alle camere riunite in seduta comune. Si tratta di un abito bianco firmato Anne Valentine.

