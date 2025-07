Camilla compie 78 anni, in piena attività a fianco di Carlo

Buckingham Palace

Una foto sorridente celebra la ricorrenza della regina

Un nuovo ritratto fotografico, diffuso da Buckingham Palace, celebra oggi il 78esimo compleanno della regina Camilla: figura un tempo contrastata nel Regno dietro lo stigma di ex ‘rivale’ di lady Diana, ma ormai da anni ben accetta ai sudditi britannici. L’immagine, scattata da Chris Jackson, mostra la sovrana sorridente, apparentemente serena e in buona forma, appoggiata ad una staccionata nella sua residenza privata di campagna di Raymill, nella contea inglese del Wiltshire. La ricorrenza suggella un anno ricco d’impegni al fianco del consorte, re Carlo III, che ha un anno meno di lei (ne compirà 77 a novembre), ma resta alle prese con le terapia a cui continua a sottoporsi per tenere sotto controllo il cancro di natura imprecisata diagnosticatogli a inizio 2024. Un contesto che non ha finora impedito al sovrano di svolgere un’attività praticamente ordinaria sul fronte degli impegni pubblici, segnata solo negli ultimi mesi da eventi come la visita di Stato di aprile in Italia (dove la coppia reale ha festeggiato i suoi 20 anni di matrimonio), il viaggio in Canada per l’inaugurazione del nuovo anno parlamentare a Ottawa o il recente ricevimento per la recente visita di Stato nel Regno Unito del presidente francese Emmanuel Macron. Ma anche un contesto nel quale Camilla ha intensificato il suo ruolo personale di rappresentanza della monarchia di casa Windsor a sostegno del consorte, moltiplicando i propri impegni: da ultimo con la presenza a Wimbledon, in una delle giornate del celebre torneo di tennis, o ancora – dall’inizio di questa settimana – con una visita a un hospice per bambini nel Devon e un’altra ieri a bordo del sottomarino nucleare Astute, nella base della Royal Navy di Plymouth.

