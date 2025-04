Camilla, ‘il segreto del matrimonio con Carlo? Siamo amici’

agenzia

La visita del re su prime pagine Gb, spazio anche alla regina

LONDRA, 10 APR – Le immagini della visita in Italia di re Carlo III e della regina Camilla, interpretata finora alla stregua di un successo, conquistano oggi spazio anche sulle prime pagine di giornali britannici quali il Times o il Daily Telegraph, seppure in secondo piano rispetto ai titoli sulla guerra dei dazi di Donald Trump. Il Times punta su una foto che ritrae il sovrano in conversazione allegra con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Mentre il Telegraph sceglie una foto di coppia di Carlo e Camilla, ritratti in atteggiamento complice nel giorno del ventesimo anniversario del loro contrastato quanto ormai saldissimo matrimonio celebrato ieri proprio a Roma. Spazio anche alle parole della regina che, rispondendo ai giornalisti d’oltre Manica su questa ricorrenza, riflette: “Vent’anni… chi può credere che siano già passati 20 anni?”. Interpellata su quale sia “il segreto” dell’unione con il primogenito di Elisabetta II, Camilla quindi ammette: “Non lo so esattamente; suppongo sia davvero una sorta di amicizia: saper ridere delle stesse cose, stare bene insieme nella vita”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA