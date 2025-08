Camion con aiuti preso d’assalto si ribalta, 20 morti a Gaza

agenzia

Hamas

ROMA, 06 AGO – Venti persone sono rimaste uccise e decine ferite la notte scorsa quando un camion che trasportava merci verso Gaza si è ribaltato vicino al campo profughi di Nuseirat, nella parte centrale della Striscia. Non è ancora chiaro se il camion fosse destinato a commercianti o a un’organizzazione umanitaria. Il mezzo si sarebbe ribaltato dopo che una folla si è radunata attorno al veicolo costringendolo a deviare su un percorso pericoloso, causando l’incidente. Hamas ha accusato Israele per l’assalto, affermando che sia l’esercito israeliano a costringere gli autisti dei camion a percorrere strade pericolose per raggiungere i centri di distribuzione degli aiuti e di “progettare intenzionalmente fame e caos”. Israele “costringe gli autisti a percorrere strade sovraffollate di civili affamati che aspettano da settimane i beni di prima necessità”, ha dichiarato l’ufficio stampa di Hamas in un comunicato. “Questo spesso si traduce in folle disperate che si accalcano attorno ai camion”, ha aggiunto. La protezione civile di Gaza ha intanto confermato la circostanza. “Venti persone sono state uccise e decine sono rimaste ferite intorno a mezzanotte di ieri in un camion che trasportava aiuti ribaltato, mentre centinaia di civili attendevano cibo e beni essenziali”, ha dichiarato all’Afp il portavoce dell’agenzia, Mahmud Bassal. L’incidente è avvenuto vicino al campo profughi di Nuseirat, mentre il camion percorreva una strada pericolosa che Israele aveva precedentemente bombardato, ha aggiunto Bassal. L’esercito israeliano ha dichiarato all’Afp di stare indagando sulle segnalazioni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA