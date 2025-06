Campione del mondo dei pesi massimi a Trump, aiuta il mio popolo

agenzia

L'ucraino Usyk invita il presidente a casa sua

ROMA, 10 GIU – Il campione del mondo dei pesi massimi, l’ucraino Oleksandr Usyk, ha chiesto al presidente statunitense Donald Trump di aiutare l’Ucraina nella sua lotta contro l’invasione russa. “(Presidente) Donald Trump, per favore apri gli occhi, aiuta il mio popolo”, ha detto Usyk in un’intervista a CNN Sports. Il campione dei pesi massimi WBC, WBA e WBO ha poi affermato di credere che Trump debba mantenere la sua promessa di porre fine alla guerra entro 24 ore se fosse stato eletto, fatta durante la sua campagna elettorale. “Dovrebbe essere responsabile delle parole che ha detto”, ha affermato Usyk. “Ha detto che in un mese o in un giorno avrebbe fermato questa guerra. Non è responsabile delle sue parole. Perché parla?”. Usyk ha poi invitato Trump a visitare Kiev, offrendosi di ospitarlo a casa sua affinché possa comprendere meglio a cosa sia sottoposta quotidianamente la gente comune, con i continui attacchi russi con missili e droni.

