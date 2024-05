agenzia

ROMA, 26 APR – L’Università della California del Sud di Los Angeles ha annullato la cerimonia di laurea del 10 maggio a causa di questioni di sicurezza. Lo riporta la Bbc sottolineando che la decisione è arrivata in relazione alle proteste in decine di campus americani per la guerra Israele-Gaza.

