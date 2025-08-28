Canali Telegram russi, droni ucraini colpiscono due raffinerie

agenzia

Nelle regioni di Samara e Krasnodar

ROMA, 28 AGO – Le autorità russe hanno annunciato di aver abbattuto nella notte 102 droni ucraini. Ora dal canale Telegram russo Astra, ripreso da Ukrainska Pravda, si apprende che i droni hanno nuovamente attaccato la raffineria di Novokuibyshevsk nella città di Samara, nella regione di Samara, nella Federazione Russa. Anche la raffineria di Afipsky sarebbe in fiamme dopo un attacco con un drone nel territorio di Krasnodar.

