Candidata presidenza Ecuador denuncia ‘incongruenze e anomalie’

agenzia

Correa, 'non ci vogliono far vincere'

QUITO, 10 FEB – La candidata alla presidenza dell’Ecuador per la formazione progressista Rivoluzione Cittadina(Rc), Luisa Gonzalez, avverte che ci sono “circa 2614 incongruenze nei verbali elettorali”. E aggiunge che ci sono state “anomalie” durante il processo di scrutinio. L’ex presidente Rafael Correa, che guida il partito, ha insistito sullo stesso punto affermando: “Siamo a meno dello 0,5% di distanza” tra i due candidati, ma “con più del 6% di verbali con incongruenze. Non vogliono farci vincere, ma voi sapete che abbiamo vinto”. Secondo il Consiglio nazionale elettorale (Cne), il presidente conservatore uscente Daniel Noboa, del movimento Azione Nazionale Democratica (Adn), ha finora il 44,31%, corrispondente a 4.220.246 voti, mentre González il 43,83%, corrispondente a 4.174.940 voti. I risultati ufficiali parziali indicano che le elezioni presidenziali dell’Ecuador si risolveranno in un secondo turno domenica 13 aprile.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA