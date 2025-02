Cantante anti Putin morto suicida a San Pietroburgo, ma i suoi amici: «E’ stato ucciso»

Russia

Ufficialmente, si è suicidato buttandosi dalla finestra del suo appartamento di San Pietroburgo, ma i suoi amici non credono che il cantautore russo Vadim Stroykin – critico fin dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca – si sia tolto la vita il cinque febbraio scorso.

Il quotidiano britannico Guardian dedica oggi alla sua scomparsa un lungo articolo in cui commenta che «nessuno sa esattamente cosa sia successo negli ultimi istanti della vita di Vadim Stroykin». L’unica cosa certa è che il 59enne è morto poco dopo l’arrivo nel suo appartamento al nono piano di una squadra dei servizi di sicurezza russi che indagava sulle sue donazioni all’esercito ucraino: «uno dei reati più gravi nella Russia di oggi», commenta il Guardian.

Secondo quanto riportato dai media russi che citano fonti governative, Stroykin si è scusato per andare in cucina a bere un bicchiere d’acqua, ha aperto una finestra ed è caduto in un apparente suicidio. Il suo corpo è stato scoperto da un passante.

Alcuni di coloro che lo conoscevano, tuttavia, dubitano che Stroykin si sia suicidato. Il giornale ha intervistato una decina di suoi amici, che lo hanno descritto come un eccentrico carismatico e un idealista che non ha mai nascosto il suo disprezzo per la guerra in Ucraina. «Questo idiota (Putin, ndr) ha dichiarato guerra al suo stesso popolo e a una nazione sorella», aveva scritto il cantautore sui social nel marzo 2022, un mese dopo l’inizio dell’invasione. «Non desidero la sua morte; voglio vederlo processato e messo in prigione», aveva aggiunto.