Caos all’aeroporto di Marrakech, arrivano troppi turisti

agenzia

Fine settimana da incubo con interminabili code agli arrivi

RABAT, 15 APR – L’aeroporto di Marrakech è stato preso d’assalto dai turisti durante questo fine settimana. Un incubo per i numerosi vacanzieri in arrivo in città, che hanno messo a dura prova lo spazio aeroportuale. C’è un progetto per ampliare il terminal che con un budget di 850 milioni di dirham (85 milioni di dollari), prevede di espandere la superficie dell’area passeggeri a circa 120.000 metri quadrati, ma nulla è stato ancora fatto, nemmeno in vista dei piani ambiziosi del ministero del Turismo o dei mondiali di calcio attesi per il 2030. Nel 2020, la capacità dell’aeroporto è passata a nove milioni di passeggeri all’anno, grazie a una serie di ampliamenti, però non riesce a tenere il passo con i continui arrivi. Secondo gli ultimi dati, l’aeroporto di Marrakech ha registrato 1,3 milioni di passeggeri nei primi due mesi di quest’anno, con un incremento del 24%.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA