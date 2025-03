Caos e risse nel Parlamento di Belgrado

agenzia

Crescono le proteste contro il governo accusato di corruzione

BELGRADO, 04 MAR – Le tensioni sociali e politiche che scuotono da mesi la Serbia, con proteste di piazza, cortei e blocchi stradali pressochè quotidiani, sono esplose con violenza oggi nel Parlamento di Belgrado, dove le opposizioni hanno duramente contestato il governo e l’intera dirigenza del Paese, suscitando il caos con il lancio di uova, bottiglie, petardi, fumogeni colorati, lacrimogeni. A più riprese si sono registrate colluttazioni e risse in un’aula completamente invasa dal fumo denso e trasformata in una curva da stadio. Tre deputate, una delle quali in gravidanza, sono rimaste seriamente ferite per l’inalazione di fumo e colpi ricevuti dal lancio di oggetti e durante le risse, e sono state condotte in ospedale a bordo di ambulanze. Una di esse ha riportato un trauma cerebrale e le sue condizioni vengono definite gravi. Alle deputate ferite hanno fatto visita il presidente

