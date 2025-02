Capo delle comunità ebraiche, Egitto fondamentale per la pace

agenzia

Lauder (Wjc): attendo la proposta di Sisi per Gaza

IL CAIRO, 17 FEB – Il presidente del Congresso Ebraico Mondiale (Wjc, organizzazione internazionale che rappresenta le comunità ebraiche di tutto il mondo), Ronald S. Lauder, ha incontrato al Cairo il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, affermando che “l’Egitto è un paese molto importante e la relazione tra Egitto e Stati Uniti è fondamentale per la stabilità della regione”. In una dichiarazione fatta ieri e diffusa oggi in un video dall’Ufficio stampa del governo egiziano, Lauder ha aggiunto che “sosteniamo tutti gli sforzi per mantenere stabilità e pace nella regione. Attendo con interesse la proposta egiziano-araba per Gaza. La pace è speranza e dobbiamo lavorare per raggiungerla con una soluzione a due Stati”.

