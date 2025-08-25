Capo Idf, ‘c’è un accordo per ostaggi e dobbiamo accettarlo’

agenzia

"Ora la questione è nelle mani di Netanyahu"

ROMA, 25 AGO – “C’è un accordo per gli ostaggi sul tavolo, dobbiamo accettarlo”. Lo ha detto – come riporta il The Times of Israel – il capo di stato maggiore dell’esercito israeliano (Idf), il generale Eyal Zamir, durante una visita alla base navale di Haifa. Zamir ha poi aggiunto: “L’Idf ha creato le condizioni per un accordo, ora la questione è nelle mani di Netanyahu”.

