agenzia

Intervista all'ANSA, 'Gli incidenti in Libano devono finire'

NEW YORK, 14 OTT – “Gli incidenti in Libano devono finire”. E’ il monito lanciato dal capo delle operazioni di pace dell’Onu Jean-Pierre Lacroix in una intervista all’ANSA, dove ribadisce che i caschi blu della missione Unifil “resteranno nelle loro posizioni”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA