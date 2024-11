‘Capo staff Netanyahu dietro ricatto a ufficiale Idf’

agenzia

Media: 'Braverman avrebbe anche raccolto video su Gallant'

TEL AVIV, 10 NOV – Il capo dello staff del premier israeliano Tzachi Braverman sarebbe dietro il presunto ricatto a un alto ufficiale della segreteria militare del premier per ottenere l’accesso ai verbali delle riunioni dell’inizio della guerra. Lo riferiscono i media locali. Il caso ha portato all’apertura di un’inchiesta che si concentra sulle modifiche apportate ai verbali delle riunioni che si sono tenute tra Benyamin Netanyahu e il suo ex segretario militare. Braverman, avrebbe anche raccolto video sensibili delle telecamere di sicurezza dell’ex ministro della Difesa Yoav Gallant e di un ufficiale delle Idf del premier per scopi poco chiari.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA