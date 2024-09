Caracas considera l’inchiesta su Gonzalez ‘un caso chiuso’

agenzia

Lo ha annunciato la procura venezuelana

CARACAS, 09 SET – Il procedimento giudiziario per cospirazione mosso dalla giustizia venezuelana contro il leader dell’opposizione Edmundo González Urrutia sarà chiuso nei prossimi giorni a seguito dell’esilio in Spagna dell’ex candidato conservatore alle presidenziali di luglio. Lo ha annunciato il procuratore generale del Venezuela Tarek William Saab nel corso di un’intervista con la Cnn. “Nei prossimi giorni stabiliremo insieme con l’avvocato di González la forma, il tempo, il modo e il luogo in cui questo caso sarà chiuso secondo quanto stabilito dalla Costituzione e dalle leggi venezuelane”, ha affermato. Su González pende un mandato di arresto per le accuse di associazione per delinquere, usurpazione di funzioni pubbliche, falsificazione di documenti pubblici, istigazione a delinquere, sabotaggio e danneggiamento di sistemi informatici dello stato a seguito della pubblicazione su internet dei verbali elettorali – finora tenuti segreti da Caracas – che dimostrerebbero la vittoria dell’ex diplomatico alle contestate elezioni del 28 giugno. “Faremo tutto il necessario, sempre nel rigoroso rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani”, ha aggiunto Saab.

