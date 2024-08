‘Caracas licenzia i lavoratori pubblici per motivi politici’

agenzia

Le denunce del sindacato della stampa e del Partito comunista

CARACAS, 21 AGO – Il governo Maduro licenzia i lavoratori delle aziende pubbliche sospettati di non essere allineati politicamente. Lo denuncia il sindacato della stampa e il Partito comunista venezuelano. “Un centinaio di lavoratori sono stati licenziati ‘dalla famiglia Venezolana de Television’ perché i loro status su Whatsapp non sono piaciuti ai commissari politici”, ha affermato l’ex presidente di Vtv, Vladimir Villegas sul suo profilo X. Anche il sindacato della stampa venezuelana Sntp indica il moltiplicarsi di casi nei media pubblici, mentre il giornale Tribuna Popular raccoglie le segnalazioni del Partito comunista sugli allontanamenti dalla compagnia petrolifera Pdvsa, da quella elettrica, e dalla sanità. Dopo l’ondata di proteste e malcontento popolare seguita all’annuncio dei risultati delle elezioni presidenziali nel Paese, “c’è stata un’escalation di persecuzioni e vessazioni contro i lavoratori del settore pubblico”, ha denunciato la leader del Partito Comunista del Venezuela (PCV), Jaqueline Lopez al giornale comunista venezuelano Tribuna Popular. Secondo un comunicato stampa dell’Ufficio politico del Pcv, “nelle ultime due settimane ci sono stati licenziamenti in istituzioni pubbliche e imprese statali”. “I lavoratori che hanno dichiarato apertamente il loro rifiuto della gestione antioperaia e antipopolare del governo di Nicolás Maduro e che hanno anche ragionevoli dubbi sui risultati annunciati dal Consiglio elettorale nazionale sono minacciati e perseguitati nei loro luoghi di lavoro”, ha precisato López, aggiungendo che ci sono “notizie di licenziamenti illegali e dimissioni forzate in Pdvsa, Corpoelec e nel settore sanitario”. Il sindacato della stampa Sntp, afferma che dagli inizi di agosto ci sono state molteplici denunce per i licenziamenti nelle tv pubbliche “almeno 40 lavoratori di diverse aree della VTV sono stati licenziati illegalmente” in diversi stati, per aver dato “like” a una qualsiasi pubblicazione di Maria Corina Machado o per aver scritto “frode” negli status di Whatsapp. L’ex presidente di Vtv, Villegas ha spigato all’ANSA che “sono stati controllati gli stati di whatsapp di ogni lavoratore, e quelli che avevano cose contro il governo sono stati avvisati che ‘non facevano più parte della famiglia Vtv'”.

