Carlo e Camilla sono nel sud dell’India, in un viaggio privato

Reali ospiti di un centro di trattamenti olistici a Bangalore

NEW DELHI, 31 OTT – Il re d’Inghilterra Carlo III e la moglie Camilla si trovano in India, dal 27 ottobre, nello stato del Karnataka, in una visita strettamente privata. Ne danno notizia i media indiani. La coppia, atterrata a Bangalore dopo la conclusione della visita del Re Carlo a Samoa, si sta sottoponendo a trattamenti olistici nel Soukya International Holistic Health Centre di Samethanahalli, fondato da Issac Mathai alla periferia della città. Re Carlo è un convinto sostenitore dei trattamenti olistici, e un affezionato cliente del centro, dove è già stato nove volte, e nel quale, nel novembre del 2019, festeggiò il 71esimo compleanno.

