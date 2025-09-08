“Carlo”: il mitra fai da te usato dai terroristi per la strage a Gerusalemme

L'arma

È una replica artigianale del modello svedese Carl Gustaf M/45 SMG

Secondo le prime informazioni sull’attentato a Gerusalemme nord, i terroristi hanno utilizzato un mitra fai da te, il cosiddetto “Carlo”, altrimenti noto come Carl Gustav perché replica in maniera artigianale il modello Carl Gustaf M/45 SMG prodotto in Svezia.

Quest’arma improvvisata viene solitamente prodotta in officine illegali in Cisgiordania e in passato è stata utilizzata in numerosi attacchi palestinesi. Il mitra ‘Carlò è una delle armi più comuni realizzate dai gruppi palestinesi in Cisgiordania.

