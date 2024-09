Casa Bianca, attacco Hezbollah a Tel Aviv molto preoccupante

agenzia

'Ma c'è ancora spazio per una soluzione diplomatica'

NEW YORK, 25 SET – Il missile lanciato da Hezbollah a Tel Aviv è “profondamente preoccupante”. Lo afferma la Casa Bianca, ribadendo però che gli sforzi diplomatici continuano per evitare una guerra su larga scala. “È certamente profondamente preoccupante, ovviamente per gli israeliani, ma anche per noi”, ha detto a Cnn il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby. “C’è ancora tempo e spazio per una soluzione diplomatica per allentare le tensioni e prevenire una guerra totale”.

