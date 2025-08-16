Sfoglia il giornale

agenzia

Casa Bianca cancella applauso di Trump a Putin da suoi account

La clip è stata tagliata, inizia con la stretta di mano

Di Redazione |

WASHINGTON, 15 AGO – La Casa Bianca ha eliminato l’applauso di Donald Trump a Vladimir Putin nel video dell’arrivo del presidente russo in Alaska. Nelle immagini mostrate in diretta da tutte le tv americane si vedeva il tycoon applaudire mentre il leader del Cremlino avanzava verso di lui sul tappeto rosso e Mosca ha subito distribuito alle agenzie russe uno scatto della scena. Ma la clip pubblicata sugli account X, Instagram e altri social media ufficiali della Casa Bianca, nonche’ il sito, inizia qualche secondo dopo, con la stretta di mani.

