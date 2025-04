Casa Bianca chiede revoca fondi per tv pubbliche Npr e Pbs

agenzia

Casa Bianca chiede revoca di oltre un miliardo di finanziamenti

WASHINGTON, 14 APR – La scure di Donald Trump rischia di abbattersi anche sulle emittenti pubbliche, in particolare Npr e Pbs. La Casa Bianca, riferiscono i media Usa, intende chiedere al Congresso di revocare 1,1 miliardi di dollari di finanziamenti federali alla Corporation for Public Broadcasting, l’ente sostenuto dai contribuenti che finanzia le organizzazioni dei media pubblici in tutti gli Stati Uniti. Se il Congresso dovesse acconsentire, ciò equivarrebbe a circa due anni di finanziamenti dell’organizzazione, destinati quasi interamente alle emittenti pubbliche, tra cui Npr, Pbs e le loro stazioni affiliate locali.

